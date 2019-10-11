يبدو أن أحد الغواصين توصل إلى حل "مقنع" لتنظيف أسنانه بينما يقوم بالغطس تحت البحر أو في مياه المحيط، وتبدو الوسيلة سهلة، إذ ليس مطلوبا منه أن يستخدم معجون الأسنان ولا فرشاة، فكل ما هو مطلوب منه هو أن يفتح فمه.

طبعا، يجب أن يكون الغواص مستلق في قاع المحيط أو البحر، ويجب أن تتوافر مخلوقات معينة في تلك المنطقة، وهي عناكب البحر.

ففي منطقة تقع قبالة ساحل أميد في بالي، في أرخبيل إندونيسيا، يمكن للغواصين الاستعانة بالعناكب في عملية تنظيف أسنانهن حيث تتغذى هذه العناكب على العوالق الضئيلة بين الأسنان، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

يشار إلى أن العناكب البحرية توجد في المحيطات في جميع أنحاء العالم، حيث تتجول بخطوات بطيئة ومدروسة.

وتتغذى العناكب البحرية بواسطة طعن الكائنات الثابتة، مثل شقائق النعمان والإسفنج البحري، بأرجلها الطويلة، قبل ان تلتهمها.

والعناكب البحرية ليس لها خياشيم، وبدلا من ذلك، تأخذ الأكسجين عن طريق خاصية الانتشار عبر هياكلها الخارجية المسامية.

ومعظم أنواع العنكبوت البحري أصغر من ظفر الإصبع، لكن في المياه الباردة الغنية بالأكسجين حول القارة القطبية الجنوبية، يمكن أن تنمو الأنواع العملاقة إلى حجم أطباق العشاء.