وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

وأوضح رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، أن القائمة المختصرة كانت مكونة من 8 مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونة سويدية (908 آلاف دولار).

ويُستقبل الفائزون في حفل بستوكهولم في 10 ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى.

أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.