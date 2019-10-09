وبحسب التقرير الذي اعتمد على آراء مجموعة من خبراء التوظيف والمدراء، فإن معظم المسؤولين في الشركات يميلون لعدم إظهار إعجابهم بأداء الموظفين المميزين علنا وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم الرغبة بالظهور على نحو متحيز، فضلا عن عدم فتح الباب أمام مطالبات بزيادة الرواتب أو الارتقاء السريع في السلم الوظيفي.

- إن طلب مديرك في العمل تدريب موظفين آخرين، فهذا يعد مؤشرا على ثقته بقدراتك وإعجابه بأدائك، كما أن ذلك يعد فرصة لصقل قدراتك ومهاراتك القيادية، واستعراض خبراتك أمام الزملاء.

- ابتهج إن طلب مديرك منك تنفيذ مهام صعبة وعلى درجة عالية من الأهمية، فهذا يدل على الثقة الممنوحة لك.

- توجيه الموظفين أو الزملاء في العمل إليك للحصول على المشورة، يعد بمثابة الاعتراف الصريح من المدير بقدراتك في التعامل معهم، وتهدئة الأوضاع، وحل الأزمات.

- لا تمتعض إن حمّلك مديرك مسؤوليات إضافية أو اضطررت للعمل بعض الساعات الإضافية خارج أوقات الدوام، لأن ذلك يدل على أنك مرشح بقوة للفوز بالمناصب القيادية في الشركة، وقيادة أعمالها المستقبلية المهمة.

- اعتبر طلب مديرك إنجاز مهمة ما بأقصى سرعة ممكنة حافزا على بذل المزيد من الجهد، والثقة بمؤهلاتك، لأن ذلك يوحي بإيمان المسؤول بأنك شخص يعتمد عليه في إتمام مثل هذه المهمات.

- لا تبتئس إن لم يجاملك مديرك على أدائك، لأن ذلك قد يرجع لعدم رغبة المدير في الظهور كما لو أنه يفضّل أحد الموظفين على حساب الآخرين، أو لكونه ينسى إنجازاتك الكثيرة. وينصح الخبراء للحصول على ثناء المدراء، أن يطلب الموظفون منهم تعليقات أو تقييما لأدائهم عن المهمات التي كلفوا بها وأتموها.

- يعد الأمر بإبداء الرأي أو المداخلة في موضوع ما أيضا مؤشرا على حسن أدائك لأعمالك، وثقة المدير بقدرتك على تقديم حلول جيدة واقتراحات مناسبة للمشكلات.

- مشاركة المدير للأولويات المترتبة على الموظف للإنجاز والترقي، يدل على اعتقاد المسؤول بأنك مؤهل للتقدم في الشركة، مقارنة بباقي الزملاء.