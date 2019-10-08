وأعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان طلعت زكريا، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، مشيرا إلى أن أسرته لم تحدد بعد موعد الجنازة والعزاء، وفق ما نقل موقع "مصراوي".

وكانت ابنة الفنان إيمي طلعت زكريا قد أعلنت نقل والدها للمستشفى، مطالبة محبيه بالدعاء له، حسبما ذكرت "الأهرام" على موقعها الإلكتروني.

ولد الفنان طلعت زكريا في 29 مارس 1960، وشارك في بطولة أفلام عديدة منها "طباخ الريس" و"سيد العاطفي" و"حاحا وتفاحة" و"غبي منه فيه" و"كلم ماما" و"السيد أبو العربي وصل" و"حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عرض في دور السينما بديسمبر 2017.

كذلك قدم زكريا للمسرح مجموعة من الأعمال منها "دوري مي فاصوليا" و"بابا جاب موز" و"البعبع"، فضلا عن عدد من المسلسلات منها "مبروك جالك قلق" و"من غير ميعاد" و"ضبط وإحضار".

وكان الفنان الراحل قد دخل سنة 2017 في غيبوبة نتيجة إصابة أحد شرايين الدماغ، إلا أنه تعافى لاحقا من تلك الإصابة.