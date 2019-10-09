وكان الهدف من الرسائل التي كتبها بروست لبلوم بين العامين 1913 و1916، والتي كان من المتوقع أن تباع بما يصل إلى 300 ألف يورو، أن يحصل على نقد إيجابي، ويفوز بأرقى جائزة أدبية في فرنسا.

وأظهرت تلك الرسائل المكتشفة والتي تقع في 90 صفحة، كم كان بروست يجهد لكي يشاد بكتبه وتوصف بأنها روائع أدبية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقد أقنع أصدقاء مثل الناقد جان كوكتو ابن الروائي الشهير ألفونس دوديه بذلك لضمان أن كتبه ستحصل على الثناء الذي كان يعتبر أنها تستحقه.