وبجانب مئوية ميلاد حسن الإمام يحتفي المهرجان أيضا بمئوية ميلاد الكاتب إحسان عبد القدوس ومئوية ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار.

وتحمل دورة هذا العام من المهرجان اسم الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

ويصدر المهرجان الذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 13 أكتوبر كتابا عن أعمال الفنان الراحل حسن الإمام كما يقيم ندوة عنه بمشاركة عدد من النقاد.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم بالإسكندرية "حسن الإمام ظُلم كثيرا خلال الفترة التي عاش فيها من جانب النقاد والإعلام".

وأضاف "أعمال حسن الإمام تحتاج إلى إعادة قراءة.. هذه القراءة الجديدة ستسلط الضوء على مدى عظمة وبراعة هذا المخرج الذي استحق عن جدارة لقب مخرج الروائع".

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط هذا العام 86 فيلما من 30 دولة. ويشمل البرنامج أربع مسابقات رسمية إضافة لبعض البرامج الموازية.

وتحل إسبانيا ضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين التي تكرم اثنين من السينمائيين الإسبان هما الممثل هوجو سيلفا والمخرج كولدو سيرا.

ومن مصر يكرم المهرجان المخرج محمد فاضل والممثل محمود قابيل كما يكرم من الدول العربية المخرج التونسي رشيد فرشيو والممثل اللبناني رفيق علي أحمد. وعلى المستوى العالمي يكرم الممثلة الفرنسية ناتالي باي.