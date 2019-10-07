وذهب فلاديمير بوتن بنزهة في غابة سيبيريا بالقرب من نهر ينيسي، كما أظهرت لقطات مصورة وفيديو، بثها الكرملين الاثنين، الرئيس الروسي وهو يسير في منطقة توفا على الحدود مع منغوليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها بوتن المناطق الطبيعية، حيث أفادت تقارير سابقة بأنه زار المنطقة عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وشوهد وهو يتجول بين الجبال ويصيد الأسماك ويسبح في أنهار وبحيرات بالمنطقة، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وفي مقطع فيديو بثه التلفزيون الروسي، ظهر بوتن وهو يسير فوق منحدر، ويتوقف مؤقتا للنظر في نهر ينيسي بالأسفل والجبال المحيطة به.

وقال المتحدث باسم بوتن إن الرئيس الروسي يحتفل بعيد ميلاده في جنوب سيبيريا مع أقاربه وأصدقائه المقربين، بمن فيهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حيث شوهدا معا بينما كان بوتن يقطف نبات الفطر، ثم انتقلا معا عبر الغابة في مركبة على الطرق الوعرة، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية روسية محلية.