وظهر على قميص المرشد السياحي عمر حسين، وهو أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جملة "احتاج أهج"، الأمر الذي فسره المغرودن برغبة حسين في الهرب أو الهجرة.

وظهرت صور حسين بينما كان يصطحب مورينيو وعدد من السياح في جولة تعريفية بمنطقة جدة التاريخية. وسرعان ما انتشر هاشتاغ (وسم) عمر حسين بين المغردين السعوديين الذين عبروا عن استيائهم.

وقال مغردون إن الجملة المدونة على قميص عمر حسين تنافي الأهداف العامة للترويج للسياحة داخل السعودية.

وقال الإعلامي بندر عطيف: "إذا البداية عُنونت بعبارة احتاج اهج على قميص مرشد سياحي في جولة مورينيو فهذا خطأ جسيم، وحتمًا سيكون تبريره ضعيف. نحتاج لإبراز هويتنا الثقافية وموروثنا التاريخي وانتمائنا لحضارة آباءنا وأجدادنا".

بينما غرد الكاتب والناقد الرياضي بدر السعيد، قائلا: "من قال احتاج اهج امنحوه ما يريد ثم الحقوا به كل أشباهه فالشهرة وحدها لا تكفي لأن تكون سبباً لمنح التافهين مساحة من الاهتمام والمزيد من الفرص ..! وتأكدوا أن تقدمنا يتطلب إبعاد كل ما يشوه ثقافتنا وهويتنا ".

وقال المذيع تركي الموسى: "ملايين من الشباب السعوديين خريجين أعرق الجامعات محلياً و خارجياً مافيه ( شخص ) واحد يمثلنا ؟ ليه التشويه المستمر لنا ؟ من يقود هذا العبث في إعلامنا ؟ برامج ساخرة ضدنا قدمها ويُقدم على الشباب السعودي ؟ المسؤولين والجهات المسؤولة إلى متى تُقدمه ومن على شاكلته؟".