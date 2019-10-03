والمتسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم الحاجة وفاء محمد عوض، وقد تبين أنها كانت تمتلك حسابا في مصرف "جمال ترست بنك"بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية.



وتداولت مواقع التواصل صورا لشيكات باسمها بتاريخ 30-9-2019 تفيد بنقل أموالها من "جمال ترست بنك" إلى مصرف آخر.

واشتهرت الحاجة وفاء في مدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك جمال ترست فضح أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.



وهي ثاني متسولة تثبت حساباتها المصرفية أنها مليونيرة بعد متسولة أخرى توفيت قبل أشهر في بيروت.

ففي مايو 2018، برزت قصة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها امتلكت ما يزيد عن مليون دولار أميركي، وهي التي عاشت حياة يرثى لها قبل أن تموت بشكل طبيعي في العاصمة اللبنانية.