ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن علاقة بين البلجيكي فيرتونغين مدافع توتنهام، وزوجة زميله في الفريق إريكسن.

لكن إيركسن نفى الخبر عندما علق على تغريدة على موقع "تويتر"، أشارت إلى الخلاف بين اللاعبين، بكلمة واحدة هي "هراء"، لينهي بذلك الجدل حول الموضوع.

ورد فيرتونغين على تغريدة إريكسن، بالرسم التعبيري للقلب، تعبيرا عن الحب، مفندا بذلك الإشاعات التي أشارت إلى خلاف كبير بين النجمين.

وجاءت الأنباء بعد يوم من خسارة توتنهام الثقيلة بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، بنتيجة 2-7، مساء الثلاثاء.

وارتبط إريكسن بزوجته الحالية سابرينا كفيست ينسن، في 2012، ولديه منها طفل ولد العام الماضي.