وبات آل الشيخ أول مسؤول في المنطقة يظهر في حملة دعائية مصورة بالفيديو، بهدف الترويج للسياحة في السعودية، تزامنا مع إعلان المملكة إطلاق تأشيرة السياحة لأول مرة، التي تهدف إلى تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.

وحظي إعلان آل الشيخ الذي نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من 6 ملايين مشاهدة على "تويتر" فقط، كما أثار ردود فعل إيجابية من قبل المتابعين.

وامتدح الوزير السابق عبد الرحمن العريني، فكرة تركي آل الشيخ، قائلا في تعليق: "ما أجمل أن يفكر المسؤول خارج الصندوق وأن يتفاعل ويتحمس لما يقوم به، ليكسر الروتين ويكرس مفهوم الانتماء للمنظومة والتفاني لتحقيق أهدافها".

كما اعتبر الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال أن "ما يحدث في الرياض توفير للوقت والجهد والمال، بدلا من أن تسافر لأكثر من دولة لتعيش لحظة ترفيهية جميلة (...) يكون موجودا في الرياض ولا تحتاج أن تسافر".

ويعد موسم الرياض، الذي يمتد بين شهري أكتوبر وديسمبر، أكبر موسم سياحي ترفيهي في السعودية، وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها، حسب تعليق آل الشيخ في مقطع الفيديو الذي يظهر به.

وتهدف مواسم السعودية إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، بما يتماشى مع تحقيق رؤية 2030.

ويدعو الموقع الرسمي لمواسم السعودية، الزوار، بـ"التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية الفريدة المليئة بألوان الفرح والبهجة، والمستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة"، و"اكتشاف عراقة ماضي السعودية وثقافتها الفريدة، وسحر طبيعتها الخلابة عبر مواسم السعودية الغنية بتنوعها".

وشهدت المملكة خلال العام الجاري مواسم عدة، في الطائف والسودة وجدة والمنطقة الشرقية وحائل والعلا والدرعية، وأخيرا الرياض.