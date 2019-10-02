واقتادت الشرطة، في مدينة أوتريخت بهولندا، الرجل الذي يشتبه بقيامه بسرقة ملابس، فظل الطائر متمسكا به، إلى أن وصلوا جميعا إلى مركز الشرطة.

وهناك أدرك رجال الشرطة أنهم لا يملكون مكانا مناسبا أو قفصا للاحتفاظ بالطائر الشبيه بطائر الحب، أو ما يعرف بـ"الببغاء المتيم"، ولذلك قرروا تقديم الماء وبعض الخبز له أثناء الاحتفاظ به في زنزانة داخل مركز الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.

وعلى حساب مركز شرطة أوتريخت على إنستغرام، قالت الشرطة "أثناء عملية الاعتقال وجدنا شاهدا، وجدنا شاهدا متخفيا على كتف المشتبه به، وكان مغطى بالريش وله منقار".

وأضافت الشرطة قائلة ‘لقد صدمنا عندما اكتشفنا أنه ليس بحوزتنا خلية طيور أو قفص.. وبعد التشاور المناسب مع المشتبه به، قمنا باحتجازهما معا".

وأوضحت الشرطة أنه "تم الاعتناء جيدا" بالطائر السجين أثناء وجوده في الحجز.

وفقا للتقارير المحلية، فقد تم إطلاق سراح الرجل المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، وكذلك عن "الببغاء المتيم".