وانهار "جسر نانفانغاو"، الذي يعد من المعالم السياحية في إقليم ييلان، في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

ويمكن، من خلال الفيديو، رصد شاحنة بها صهريج نفط تمر على الجسر، وحين أوشكت على عبوره كاملا، انهار الجسر العملاق بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط الشاحنة فوق قوارب، كانت تمر تحت الجسر.

وقال سو هونغ وي، المتحدث باسم وكالة الإطفاء الوطنية، إن سقوط شاحنة النفط تسبب في تحطم 3 قوارب.

وذكر "ماشابل" أن 5 أشخاص ما زالوا مفقودين بعد الحادث، مضيفا أن 12 أصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة جراء انهيار الجسر، من بينهم سائق الشاحنة.

وكان الطقس مشمسا وقت الحادث، بعد ساعات من إعصار اجتاح أجزاء من الجزيرة.

ولم يذكر مسؤولو الإغاثة ما إذا كانت العاصفة أضعفت الجسر، الذي يبلغ طوله 140 مترا، كما لم يدلوا بأي تفاصيل أخرى عن السبب المحتمل للانهيار.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إنها تأمل في أن تبذل جميع الدوائر الحكومية كل ما في وسعها لإنقاذ المفقودين، و"إبقاء عدد الوفيات والإصابات في أدنى مستوى ممكن".