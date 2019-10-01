وقال مهاجم يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ34 عاما، إنه يريد أن يصبح "أسطورة أعمال"، بعد أن قارب على نهاية مهمته كأسطورة كرة قدم.

وخلال مقابلة مع موقع "سبورت بايبل" الرياضي، قال رونالدو: " في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت أستمتع بفكرة نجاحي خارج مجال كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث في العام أو العامين المقبلين؟".

وكان رونالدو قد نجح بالتحول من لاعب كبير في كرة القدم إلى رجل أعمال ناجح، باستثمارات تتنوع ما بين الملابس والأحذية والعطور والمطاعم وحتى الفنادق.

وأضاف النجم البرتغالي: "أنا لا أزال أحب كرة القدم. أحب إمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو. العمر لا يهم، كل شيء يتعلق بالعقلية".

وأكد لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا صاحب الكرات الذهبية الخمس، أنه ليس "مهووسا بالتدريب لكنه مهووس بالنجاح"، لذلك هو يريد أن يكون "أسطورة أعمال".

وقال رونالدو: "عليك أن تثق بنفسك. في كرة القدم لدي سيطرة أكبر. أعرف ما يمكنني فعله. في مجال الأعمال الأمر أكثر صعوبة، فأنت تعتمد على أشخاص آخرين، لكن لدي فريق جيد. سيكون ذلك تحديا".

وأردف الهداف لمنتخب البرتغال: "خارج كرة القدم لم أصل لهدفي بعد، لكنني شاب منافس ولا أحب أن أكون في المرتبة الثانية أو الثالثة. أريد دائما أن أكون رقم واحد. سأفعل ذلك 100 بالمئة".

وطور رونالدو أسلوب لعبه خلال السنوات الأخيرة بما يتلاءم مع عمره ومجهوده، وبات يركز على اللعب في مركز المهاجم الصريح بدلا من الجناح.