وتبرع الثلاثاء يأتي بعد شهور من التأجيل تركت المسؤولين الفرنسيين معتمدين بشكل كبير على تبرعات خيرية صغيرة لتمويل المرحلة الأولى من الترميم، بعد الحريق المدمر الذي اندلع يوم 15 أبريل.

وقال رئيس أساقفة باريس ميشيل أوبوتي "كل شخص يقدم ما يستطيع وفقا لاحتياجاته، لكن المتبرعين الكبار يمنحوننا فرصة للتنفس".

فرنسوا بينو، الذي تملك مجموعته الدولية الفاخرة "كيرينغ" علامات غوتشي وسان لوران، كان قد تعهد بالمال مباشرة بعد الحريق.

ومنافسه، الملياردير الفرنسي برنار أرنو صاحب مجموعة المنتجات الفاخرة "إل في إم إتش" (مويت هنسي لوي فيتون) سرعان ما سار على الخطى، متعهدا بمئتي مليون يورو (218 مليون دولار).

واستكمل أرنو اتفاق تبرعه مع مؤسسة نوتردام الأسبوع الماضي.