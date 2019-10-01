التابوت كان يضم مومياء نجم عنخ، وهو كاهن عاش في العصر البطلمي قبل حوالي ألفي عام.

وعُرض التابوت، الثلاثاء، في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، فيما حضر مراسم العرض القائم بأعمال السفارة المصرية في القاهرة، توماس غولدبيرغر.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن إعادة هذه القطع الأثرية "الفريدة والرائعة" تظهر "تضامنًا قويا للغاية" بين مصر والولايات المتحدة.

واشترى متحف "ذا ميت" التابوت من تاجر آثار في باريس عام 2017، مقابل حوالي 4 ملايين دولار، ووضعه في أبرز مواقع العرض.

وتمت إزالته في فبراير الماضي، واعتذر المتحف لمصر.