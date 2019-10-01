وأظهر مقطع فيديو التقطه ونشره أحد المسافرين، عربة الطعام وهي تتحرك دون قائد بشكل دائري خارج السيطرة، على مدرج المطار وقرب إحدى الطائرات التي تستعد على ما يبدو للإقلاع.

وقال صاحب الفيديو الطبيب كيفين كلاور، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "في البداية كان من الضحك رؤية العربة، لكن بعد أن زادت سرعتها شكلت خطرا على الناس".

وأثناء دوران العربة حول نفسها بسرعة كبيرة، تطايرت أوعية الطعام منها يمينا ويسارا، فيما حاول الموظفين الاقتراب منها دون جدوى.

ومع استمرار دوران العربة، بدأت تقترب من أنف طائرة، لكن موظفا يقود مركبة أخرى تصدى لها لتجنب وقوع كارثة.

وقال كلوير: "كان الجميع في الواقع يشاهدون هذا بهدوء شديد. عندما انتهى الأمر، انخرط المسافرون بالكامل في عاصفة تصفيق".

وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية في بيان، إن التقارير الأولية أظهرت أن مسرع العربة قد تعطل، مما تسبب في فقدان السيطرة عليها.

وتابع البيان: "لم يصب أي من أعضاء فريق الخطوط الجوية الأميركية، وأدى الحادث إلى تأخير رحلة طيران مدتها 10 دقائق. نحن نقدر العمل السريع لعضو فريقنا الذي أوقف المركبة".