وأسقط قاض آخر تهما خطيرة وجهتها العارضة ناجيلا ترينداد إلى نيمار، بعد قرار رفض شكواها بالاغتصاب، بسبب نقص الأدلة، وذلك في قضية أصبحت مثار جدل في الشارع الكروي.

وقال المدعي كوزمي أراخو، الأحد، إنه سيطعن على القرار باتهام ترينداد وزوجها السابق بالاحتيال في الإجراءات، وفق ما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ووجد القاضي أدلة على أن العارضة وزوجها السابق إستيفينس ألفيس حاولا التلاعب بالتحقيق.

وكانت ترينداد، قد اتهمت نيمار باغتصابها بفندق في العاصمة الفرنسية باريس في شهر مايو الماضي، إلا أن لاعب باريس سان جيرمان نفى الاتهام، وقال إن العلاقة بينهما كانت بالتراضي.