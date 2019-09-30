وأوضحت المصادر أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.

وأضافت "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، عكس ما تم تداوله، أنه توفي في حادث مروري".

وأوردت مصادر العائلة أنه "تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، سبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه".

وذكرت المصادر أن "كاميرا الجيران رصدت حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق إلى جانب منزلهم".

يذكر أن الفنان زغدي كان أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان وشباب 3".