فيلم أبومينابل كان الأحدث إنتاجا نهاية الأسبوع، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة والصين بين شركتي دريم وركس التابعة لشركة يونيفرسال واستوديوهات بيرل الصينية، ولذا فإن عرضه في الصين سيسهم بشكل كبير في نجاحه.

وما زالت بضعة أفلام محافظة على مكانتها في سباق شباك التذاكر الأميركي، فقد تراجع فيلم "داونتاون آبي"، الذي حل في المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بحصوله على 14.5 مليون دولار، فيما تراجع فيلم "هاستلرز" إلى المرتبة الثالثة محققا 11.5 مليون دولار.

وأعلن عن مشاركة نجمة الفيلم، جنيفر لوبيز، هذا الأسبوع كنجمة حفل السوبر بول العام المقبل، إلى جانب شاكيرا.

ولكن واحدا من أكبر النجاحات التي تحققت نهاية هذا الأسبوع كان فيلم "جودي" مدفوعا بعودة زيلويغر، الذي حصد 3.1 مليون دولار في عرضه في 461 دار عرض.