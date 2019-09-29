ووقع الحادث في متنزه لا فيريا في منطقة تشابولتيبيك في العاصمة المكسيكية، حيث يأتي الكثير من العائلات بحثاً عن الترفيه والتسلية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجح ان يكون الحادث ناجماً عن عطل ميكانيكي في المقطورة الصغيرة التي انحرفت عن السكة وسقطت مسافة 10 أمتار تقريباً على ما جاء في أولى عناصر التحقيق.

وإحدى المرأتين المصابتين في وضع خطر. وأغلق المتنزه الترفيهي إثر الحادث.