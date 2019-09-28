وكشف مسؤولون أن أنثى الفيل الآسيوي "تيكيري" التي تبلغ من العمر 70 عاما، رحلت بعد أن تحولت إلى ما يشبه الهيكل العظمي في الفترة الأخيرة.

وقال مسؤول في إدارة الحياة البرية في سريلانكا، إن الحكومة أمرت بتشريح جثة "تيكيري"، بعد وفاتها في كيغالي، على بعد 80 كم شرقي العاصمة كولومبو.

وقال خبير الفيلة جايانتا جايواردين، إن أنثى الفيل تعرضت لسوء المعاملة رغم تقدم سنها وتأخر حالتها الصحية.

وأضاف جايواردين لـ"فرانس برس": "كانت تيكيري تعاني سوء التغذية الحاد. إنه أمر عجيب أنها عاشت هذه الفترة الطويلة".

وتم سحب الحيوان من مهرجان بوذي لاختيار ملكة جمال الفيلة في كاندي الشهر الماضي، بعد عاصفة غضب اعتراضا على مشاركة أنثى الفيل الضعيفة المسنة، في استعراض مشيت خلاله عدة كيلومترات.

يشار إلى أن "معبد السن"، الذي يعد أقدس ضريح للبوذية في الدولة الجزيرة، يقوم بتنظيم المهرجان السنوي مع الطبالين والراقصين التقليديين، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 من إناث الأفيال.

ويحتفظ العديد من السريلانكيين الأثرياء بالأفيال كحيوانات أليفة لديهم، لكن كانت هناك شكاوى عديدة من سوء المعاملة والقسوة.