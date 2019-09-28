وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "فوكس نيوز"، امرأة ساقطة على الأرض وهي تكافح لإبعاد الأيل، الذي كان يهاجمها بقرونه، قبل أن يتراجع ويمضي إلى حال سبيله.

وفي مقطع ثان، يظهر الأيل وهو يهاجم سيارة أحد العاملين بالحديقة، الذي تدخل لإنقاذ المرأة.

وقال العامل براين بيرغ: "لم نشهد هذا النوع من الهجوم من قبل ولم أتدخل أبدا في ظروف مشابهة، لكنني رأيت شخصا في ورطة، فكان يجب أن أتدخل".

وأضاف: "كنت أعرف أن أفضل شيء يمكنني القيام به آنذاك هو أن أستخدم السيارة لإبعاد الحيوان، الذي بدا غاضبا".

وذكرت "فوكس نيوز" أن شخصين أصيبا في الحادث، أولهما المرأة، والثاني رجل وقف في طريق الأيل قبل أن يسقط على صخرة.

وجرى نقل الشخصين إلى مستشفى محلي، حيث قال مسؤولون إن المرأة لم تصب بأذى خطير، فيما تبقى حالة الرجل الصحية غير معروفة.

وحذر مسؤولو كولورادو الزائرين من الحيوانات الكبيرة والمتوحشة، ونصحوا بتجنبها، خصوصا في منتصف مواسم التزاوج.