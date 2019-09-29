وعثر في منزل الطاهي كارميلو كيارامونته في بلدة تريكاستانيي الصغيرة، على نبتتي ماريغوانا يبلغ ارتفاعهما مترين، و500 غرام من أزهار القنب الهندي، فضلا عن نبيذ وزيتون وبن وتونة منكهة كلها بالقنب.

وقد برر الطاهي البالغ 50 عاما الذي ترك طليقا بانتظار محاكمته، هذا الأمر للقوى الأمنية بقوله إنه "مستشار في الصناعات الغذائية من أجل مطبخ الألفية الثالثة".

وأدرج ذلك أيضا في إطار سعيه "إلى مذاقات جديدة".

والطاهي كيارمونته مشهور في جزيرة صقلية مسقط رأسه، من خلال مطعم "كاتان بالاس هوتيل" في كتانيا، وبرنامج مكرس لفن الطبخ على محطة إيطالية عامة.

وقد صمم أيضا عروضا مسرحية للطهي قدمت في كل أرجاء إيطاليا، هدفها "التعريف بتاريخ المنتجات والتقاليد الزراعية الصقلية" على ما ذكرت صحيفة "لا سيسيليا" المحلية.