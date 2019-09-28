واستغرق الأمر 20 دقيقة من آلان روبير أو الرجل العنكبوت لتسلق مبنى سكايبر، الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترا في قلب العاصمة المالية لألمانيا في وقت مبكر من صباح السبت.

وعند نزوله من الهيكل الزجاجي اللامع، قابلت الشرطة الألمانية المتسلق البالغ من العمر 57 عاما واصطحبته بعيدا.

يشار إلى أن روبير سبق له أن تسلق العديد من أطول المباني في العالم، وغالبا كان ذلك من دون الحصول على إذن.