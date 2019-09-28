وفي ختام الدورة الثالثة للمهرجان مساء الجمعة فاز فيلم (ستموت في العشرين) للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء بجائزة النجمة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطولية.

الفيلم مأخوذ عن قصة بعنوان (النوم عند قدمي الجبل) للكاتب حمور زيادة، وفاز مخرجه في وقت سابق من هذا الشهر بجائزة "أسد المستقبل" من مهرجان البندقية.

وذهبت النجمة الفضية بالمسابقة للفيلم البولندي (عيد القربان)، بينما ذهبت النجمة البرونزية للفيلم المغربي (آدم) إخراج مريم توزاني.

وحصل الفيلم الجزائري (بابيشا) للمخرجة مونية مدور على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل.

وفاز البولندي بارتوز بيلينيا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (عيد القربان) بينما فازت التونسية هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (حلم نورا).

وأقيم حفل ختام مهرجان الجونة بمسرح المارينا في مدينة الجونة السياحية، المطلة على البحر الأحمر، بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما.

وكانت مفاجأة الحفل حضور الممثل الأميركي ستيفن سيغال.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز فيلم (الحديث عن الأشجار) للمخرج السوداني صهيب قسم الباري بالنجمة الذهبية فيما ذهبت النجمة الفضية للفيلم الجزائري (143 طريق الصحراء) للمخرج حسان فرحاني، وجاءت النجمة البرونزية من نصيب الفيلم الأفغاني (مدينة في الريح) للمخرج أبوزار أميني.

وحصل فيلم (إبراهيم إلى أجل غير مسمى) للمخرجة الفلسطينية لينا العبد على جائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 24 فيلما، وترأس لجنة تحكيمها المخرج المصري مروان حامد، فاز بالنجمة الذهبية الفيلم الهولندي (امتحان) من إخراج سونيا حداد.

وفاز بالنجمة الفضية الفيلم اللبناني (أمي) من إخراج وسيم جعجع، بينما فاز بالنجمة البرونزية فيلم (لحم) للمخرجة البرازيلية كاميلا كاتر.

وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير (سلام) للمخرجة الأردنية زين دريعي.

وخارج المسابقات الرسمية فاز الفيلم الفرنسي (البؤساء) للمخرج لادج لي بجائزة "سينما من أجل الإنسانية" التي تمنح بناء على تصويت الجمهور، بينما منحت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما جائزتها للفيلم اللبناني (1982) إخراج وليد مونس.

وكرم مهرجان الجونة السينمائي في حفل ختام دورته الثالثة الممثل المصري محمد هنيدي بمنحه جائزة "الإنجاز الإبداعي" وسلمها له زميله أحمد السقا.