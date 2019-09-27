ويأتي القرار بعد أن عبرت أسر شهدت إطلاق نار جماعي خلال عرض لأحد أفلام الرجل الوطواط (باتمان) في كولورادو عام 2012، عن مخاوفها.

وقالت سلسلة دور العرض ومقرها لوس أنجلوس، التي تدير 52 دار عرض في 27 مدينة، إنها تريد من المتفرجين الاستمتاع بالفيلم باعتباره "إنجازا سينمائيا".

لكنها أضافت في بيان لرويترز "لكن لن يسمح بأقنعة ووجوه مطلية أو أزياء داخل دور عرضنا".

ويبدأ عرض الفيلم في الرابع من أكتوبر.

وتنضم دور لاندمارك إلى سلسلة دور العرض (إيه.أم.سي) الأكبر في البلاد، التي حظرت الأقنعة في دور العرض منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها أكثر من عشرة قتلى وعشرات المصابين.