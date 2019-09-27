وقالت المحطة في التغريدة "للمرة الأولى معا على خشبة المسرح... على أكبر مسرح في العالم. رحبوا بجي لو وشاكيرا في حفل بين شوطي" المباراة.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في ميامي في الثاني من فبراير 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي.

وجرت العادة على أن يحيي كبار نجوم الموسيقى والفن حفلا بين الشوطين وتابعه العام الماضي 98.2 مليون مشاهد.



وقالت الممثلة والمغنية الشهيرة جينفر لوبيز في بيان إنها تشعر بسعادة وحماسة بالغة لمشاركتها إحياء الحفل مع شاكيرا وقالت "لا استطيع الانتظار لنري للعالم ما يمكن لفتاتين القيام به على أكبر مسرح في العالم".



أما شاكيرا النجمة والمغنية الكولومبية الحاصلة على جائزة غرامي ثلاث مرات، فقالت إن الحفل يمثل "حلما أميركيا حقيقيا.. سنحيي حفل العمر".



ومن بين كبار النجوم الذين أحيوا هذا الحفل من قبل ليدي غاغا ومادونا وبرينس وبيونسيه.