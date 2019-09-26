وقال قصر بكنغهام: "تمت خطبة سمو الأميرة على السيد مابيللي موتسي أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا هذا الشهر". وأن "الزفاف سيكون في 2020.

وبياتريس، التاسعة في ترتيب ولاية العرش، حفيدة للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وابنة عم الأميرين وليام وهاري. وانفصل والداها، دوق ودوقة يورك، بالطلاق في عام 1996، بحسب رويترز.

وتعمل بياتريس البالغة من العمر 31 عاما بشركة أفينيتي للبيانات والبرمجيات، التي تتخذ من واشنطن مقرا، وتقسم وقتها بين لندن ونيويورك.

وفي عام 2010 أصبحت أول فرد من العائلة المالكة في بريطانيا يكمل ماراثون لندن.

وفي العام التالي جذبت انتباه معظم وسائل الإعلام لقبعة وردية مميزة ارتدتها في حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون. ووردت أنباء عن بيع القبعة لاحقا في مزاد على الإنترنت مقابل 81 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار) لصالح أعمال خيرية.

وكان أول ظهور علني للأميرة مع مابيللي موتسي في مارس هذا العام في حفل بالمعرض الوطني للوحات في لندن.

ونقلت رويترز عن بياتريس وموتسي في بيان "يسرنا كثيرا أن نتمكن من إعلان نبأ خطبتنا التي تمت مؤخرا".

ولدى إدواردو (35 عاما) ابن يدعى وولفي من علاقة سابقة.

وتزوجت الأميرة يوجيني، شقيقة بياتريس، من جاك بروكسبانك الذي كانت تربطها به علاقة حب منذ وقت طويل في قلعة وندسور في أكتوبر 2018.