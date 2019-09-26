وافتتحت حديقة التيوليب، الاثنين الماضي، وتضم 26877 عبوة بلاستيكية جُمعت من 45 قرية حول مدينة لاميتان في جزيرة باسيلان بالطرف الجنوبي الغربي من الأرخبيل.

وتمثلت الفكرة في تقطيع العبوات على شكل زهور وتلوينها بالأحمر والأصفر والوردي والأزرق ومزج بعضها بالرمل والأسمنت لعمل ممرات للمشاة في الحديقة.

وقالت روز فوريجاي رئيسة بلدية لاميتان: "لنكن حريصين على تقليل استخدامنا للبلاستيك لأدنى قدر ممكن".

وتعد الفلبين مصدرا رئيسيا لتلوث مياه المحيط بالمواد البلاستيكية، ولا يخضع سوى جزء ضئيل من مخلفاتها لعملية إعادة التدوير.