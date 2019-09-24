ويتزامن الإعلان مع صدور ألبوم جديد لمغامرات "أستريكس" في أكتوبر، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقد صكّت عملة باريس 310 آلاف قطعة نقدية تحمل صورة "أستريكس" وهو الإصدار الأصغر في إطار إصدارات تكريمية من فئة 2 يورو.

وتحمل القطعة النقدية صورة جانبية لأستريكس مع خوذته المجنحة الشهيرة المزينة بأوراق الغار.

ووردت شخصية "أستريكيس" للمرة الأولى في 29 أكتوبر 1959 في العدد الأول من مجلة "بيلوت" الأسبوعية.

وفي غضون 6 عقود ومن خلال 37 ألبوما، أصبحت هذه القصص "مكانا لذاكرة" الهوية الفرنسية محاولة محاكاة أساطير الأجداد.

وترجمت هذه الألبومات إلى 111 لغة ولهجة وهي أكثر القصص المصورة ترجمة في العالم، وقد بيعت 380 مليون نسخة من الألبومات المختلفة منذ العام 1959.