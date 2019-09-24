وأضاف مسعود، في حوار خاص أجرته "سكاي نيوز عربية" على هامش مهرجان الجونة السينمائي، وقال: "ليس معروفا إن كان متزوجا أم لا. هل تزوج سعاد حسني أم لا".

وأوضح أنه لم يزر مصر منذ 10 سنوات، معربا عن إعجابه بالجونة، قائلا: "انظري للمشهد على السجادة الحمراء. جميل جدا".

وفيما يتعلق بتمكنه من الحديث عن اللهجة المصرية، قال إن "حرص عائلته على الحديث بالعربية في منزله، مكنه من الحفاظ على لكنته المصرية وفهمه الجيد لمن يتحدثون العربية".

ونجح فيلم (علاء الدين) الذي قام، مينا مسعود، ببطولته عالميا، وتخطت إيراداته مليار دولار.

وعن تجربته في الفيلم قال: "كنت أريد فرصة، وعندما علمت بأنني حصلت على الدور كنت سعيدا، والعمل كان جيدا".

وفيما يتعلق بمشروعاته المقبلة، قال إنه يعمل على مسلسل درامي اسمه Reprisal (انتقام)، على شبكة هولو، واصفا إياه بـ"المختلف"، مشيرا إلى شركة إنتاج يقوم بتأسيسها لتركز على قصص من مصر والعالم العربي.

ولفت مسعود إلى أنه لا يوجد لديه حواجز في التمثيل، لكن لابد أن يقتنع بالسياق الذي يؤدي فيه الشخصية.

يذكر أن مسعود ولد في القاهرة عام 1991، وهاجر مع أسرته إلى كندا، وكان شغوفا بالتمثيل، الذي أصر على دراسته برغم تحفظ أسرته التي كانت تود لو أنه حصل على شهادة دراسية بأحد التخصصات العلمية.

وجمع مسعود بين العمل والدراسة الجامعية، من أجل تحقيق طموحه، وشارك في أعمال تلفزيونية قبل أن تأتيه الفرصة لبطولة فيلم (علاء الدين) من إنتاج شركة ديزني أمام الممثل الأميركي ويل سميث.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر بحضور عدد كبير من نجوم وصناع ونقاد السينما العرب والأجانب.