وقرر النجم الفرنسي اقتناء كلب حراسة من نوع "روت وايلر"، بقيمة قاربت 19 ألف دولار، كي يكون "حارسه الجديد" في مانشستر.

وقالت صحيفة "صن" إن بوغبا توجه لشركة "شابيرون كي 9"، المعروفة بتوفير الكلاب المدربة للنجوم، للحصول على كلب حراسة، بعد مخاوف من اعتداءات الجماهير عليه.

وسبق للشركة أن وفرت كلاب حراسة لزملاء بوغبا في مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد وفيل جونز.

وقال صاحب الشركة: "لاعبو كرة القدم أشخاص مستهدفون، لذلك هم يريدون حارسا يشعرون معه بالأمان مع عائلاتهم. هذه الكلاب ليست شرسة، حتى يطلب منها أن تكون كذلك".

ويطالب عدد كبير من جماهير مانشستر يونايتد بوغبا بالرحيل عن ناديهم، وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به اللاعب مؤخرا، وكذلك بسبب إعلانه رغبته بالرحيل إلى الدوري الإسباني.