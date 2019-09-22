وكان مقطع فيديو أثار غضبا شديدا لدى رواد الشبكات الاجتماعية، حين ظهر شخص (أب) يعنف طفلته بطريقة صادمة، بهدف تعليمها طريقة المشي.

ونقلت صحيفة "سبق" عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض قوله إن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية الشخص، الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يعذب طفلته.

وتابع "تم القبض على الشخص، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، في حي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض".

كما ذكر المتحدث الإعلامي أنه جرى توفير الرعاية اللازمة لأطفال الموقوف، وعددهم أربعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف "شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".