وتوفي ستيفن ويبر هذا الأسبوع بحسب تأكيد خطيبته كينيشا أنطوان للخبر من خلال منشور على صفحتها في "فيسبوك" قالت فيه: "لم تخرج من تلك المياه لذا لم تسمع جوابي.. مليون نعم.. سأتزوجك".

ونشرت كينيشا فيديو يظهر إقدام ستيفن على الغوص تحت الماء وعرضه لورقة داخل كيس بلاستيكي، كتب عليها: "هل تصبحين زوجتي؟ هل تتزوجيني؟".

وذكرت الفتاة في منشورها كلمات مؤثرة جاء فيها: "لن نحتفل معا ببداية جديدة لحياتنا لأن ما يفترض أن يكون أفضل يوم في حياتنا قد تحول للأسوأ".

هذا ولم تكشف كينيشا أو السلطات في تنزانيا ووسائل الإعلام سبب وفاة ستيفن.