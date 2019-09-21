ويعد الفيلم واحدا من بين أهم الأفلام العربية بمهرجان "الجونة" السينمائى فى دورته الثالثة، إثر حصوله على جائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا الأخير، وعرضه مؤخرا في مهرجان تورونتو السينمائى.

وجرى استيحاء الفيلم من قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب الروائي حمور زيادة، إذ يولد "مزمل" فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تبلغه نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين.

وعقب ذلك، يعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائي متقدم فى العمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أضحى ملازما له وكيف يعيش حياته وهو مطوق بأقاويل عن موته القريب.

ويعد هذا الفيلم الروائي الأول فى تاريخ السودان منذ 20 سنة، والسابع فى تاريخها، وحظي باهتمام عالمي وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائي، ومنحة من بيروت، فضلا منحة "سور فاند" النرويجية.