وقالت وزارة الثقافة اليونانية في بيان إن أهم الاكتشافات في تلك المقابر تمثلت في رفات مقاتلين لقوا حتفهم في القرن السادس قبل الميلاد وكانوا أعضاء في نظام ارستقراطي عسكري واسع النفوذ.

التحف التي تم استخراجها شملت قناع وجه نفيسا، صنع خصيصا المراسم الجنائزية وأربع خوذات من البرونز ورؤوس حراب حديدية وسيوفا حديدية مكسورة وجرة برونزية كبيرة بمقابض مزخرفة ونموذج حديدي لعربة المزرعة ودروع للسيقان مصنوعة من البرونز.

اكتشف العلماء حتى الآن نحو ألف وثلاثمائة قبر في المقبرة القريبة من مدينة فلورينا، منها القبور التي اكتشفت هذا العام والتي تعود لعصور مختلفة.