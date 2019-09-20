وبدأت التحقيقات في القضية بعد أن وردت لمكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، معلومات حول عملية بيع أب لطفله لقاء مبلغ مالي.

وعلى الأثر، ونتيجة التحريات، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه به "سوري الجنسية".

وبتاريخ 26 أغسطس، جرى استدراجه بناء على إشارة القضاء إلى أحد المنازل في بيروت بغية إجراء هذه العملية، وقد ضبط المذكور بالجرم المشهود وهو يقوم ببيع طفله الذي يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات لقاء مبلغ مالي وقدره 8 آلاف دولار، كما جرى ضبط دفتر لقاحات طبية عائد للطفل الذي لم يكن بحوزته أوراق ثبوتية.

وبالتحقيق معه، اعترف الأب بما نسب إليه، وبإجراء فحص الحمض النووي الـ "DNA" من قبل مكتب المختبرات الجنائية، جاءت النتيجة إيجابية بأن الأخير هو الوالد البيولوجي للطفل.

وسلّم الطفل لإحدى دور الرعاية المتخصصة بالاهتمام بالأطفال، كما أودع الموقوف القضاء المختص.