ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد أبدى 500 ألف شخص رغبتهم في زيارة المنطقة العسكرية الواقعة بولاية نيفادا، والتي تدور حولها قصص عن احتضانها لتجارب خاصة بالكائنات الفضائية والأطباق الطائرة، في عطلة نهاية الأسبوع.

وحملت الدعوة التي انتشرت على الإنترنت اسم "المنطقة 51: ليس بمقدورهم إيقافنا"، وجاء فيها: "لنجتمع في المنطقة 51 وننسق دخولنا إليها لنشاهد الكائنات الفضائية".

وبحسب عمدة مقاطعة لينكولن، كيري لي، فقد اقترب ما يزيد عن 150 شخصا ممن لبوا الدعوة كثيرا من البوابات المغلقة الخاصة بالمنطقة 51، والتقطوا صور "سيلفي"، رغم التحذيرات التي يكررها سلاح الجو الأميركي باستمرار حول عدم الاقتراب من تلك المنطقة.

وطبقا لمدير الطوارئ في المقاطعة، فإن السلطات قادرة على التعامل مع 30 ألف زائر، في حين تشير التوقعات إلى أرقام أكبر بكثير من هذا، وتخوّف السلطات من اندلاع أعمال عنف وشغب إن لم يشاهد الزوار ما يريدونه.



واعتقلت الشرطة هذا الأسبوع شخصين أرادا تصوير فيلم عن "المنطقة 51"، حيث حكم عليهما بالسجن لثلاثة أيام، ودفع غرامة مالية قدرها 4600 دولار.