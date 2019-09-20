وأصدر فريدي ريفو، رئيس بلدية إيسار-ان-بوكاج البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة، "مرسوما بلديا رسميا" يتعلق بالأسبوع الممتد من الخامس إلى الحادي عشر من أكتوبر، حيث تشهد المدينة الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل اسم "فيل أن جوا" (مدينة فرحة).

وقال رئيس البلدية: "نظرا إلى سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس (..) أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح".

ويحمل المرسوم تاريخ 13 سبتمبر، ويمنع "بث أي موسيقى قد تعتبر كئيبة، وأفلام وقصص أو كتب تنتهي بشكل سلبي". كما يدعو إلى "إنتاج الأندورفين، أي هرمونات السعادة، من خلال الضحك ثلاث مرات على الأقل في اليوم".

كما أعرب رئيس البلدية عن أسفه "لوجود الكثير من الكآبة" في البلاد، مؤكدا أنه يحاول "بث روح مرحة في متاجر المدينة وفي صفوف سكانها، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.