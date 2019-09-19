وفي تسجيل فيديو، يستوقف الرجل الذي تخضع ابنته للعلاج في أحد مستشفيات لندن، بوريس جونسون ليشكو له من آثار خفض تمويل القطاع الصحي، ويتهمه بأنه يستخدم هذه الزيارة "لأغراض إعلامية".

ورد جونسون على الوالد أمام الصحفيين: "لا وجود لوسائل إعلام هنا"، على الرغم من الكاميرات التي كانت تقوم بتصوير الزيارة.

على إثر ذلك، التفّ الوالد نحو شخص يصور الحادثة، متسائلا بغضب: "ماذا تعني بقولك لا وجود لوسائل الإعلام؟ من هم هؤلاء الناس إذا؟".

وما أن انتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى انهالت التعليقات من مستخدمين، اعتبروا فيها أن رئيس وزراء بريطانيا كان "يكذب" بشكل واضح.

أما مؤيدو جونسون، فقد كتبوا أن الأب الغاضب يدعى عمر سالم، وهو ناشط في حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة.

وتعليقا على الواقعة، نشر رئيس الوزراء البريطاني تغريدة مساء الأربعاء، قال فيها: "أنا سعيد بأن هذا الرجل شاركني مشاكله. هذا ليس مزعجا، فهو جزء من عملي".