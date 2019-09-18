ويبدو أن شركة الوجبات السريعة المعروفة "كينتاكي فرايد تشيكن" قررت دخول هذا المعترك بطريقة "تجديدية"، حيث ستجمع هذ الهوس في ساندويشة غريبة.

وفي خطوة قد تتسم بكونها إما عبقرية أو مجنونة، أعلنت الشركة مؤخرا أنها بدأت، منذ السادس عشر من سبتمبر الجاري، إنتاج مزيج جديد من الدجاج المقلي والكعك المحلى بالسكر (الدوناتس).

وتمنح الشركة العملاء خيارين، إما الحصول على وجبة عبارة عن سلة من الدجاج والكعك مقابل 5.49 دولار، والتي تشمل أصابع الدجاج (الخالية من الجلد أو العظام والمغمسة في خليط مقرمش مقلي بالزيت) أو قطع الدجاج بالعظم بالإضافة إلى الكعك.

أما الخيار الثاني فهو عبارة عن ساندويش الدجاج مقابل 5.99 دولار، ويتمثل في وجبة من الدجاج المقلي بين قطعتين من كعك الدوناتس، وهو على ما يبدو الخيار الأكثر إثارة.

وإذا كنت تريد فقط دونات؟ يمكنك إضافة قطعة واحدة أخرى إلى أي وجبة مقابل دولار، بحسب ما ذكرت قناة سي إن إن الإخبارية.

وللأمانة، فإن الجمع بين المالح والحلو يتضمن القليل من المغريات، ذلك أنها في الأساس مكونة من الدجاج والفطائر، بالإضافة إلى أن هناك "هامبرغر دونات"، الذي يعد بالفعل عنصرا أساسيا في المعارض في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لكن، من الواضح أن كنتاكي فرايد تشيكن تقدم على شيء ما غير مسبوق أو غير معهود، أو ربما يحاولون الاستفادة فقط من جنون ساندويشة الدجاج.

وفي كل الأحوال، ستكون العناصر الجديدة متاحة فقط لفترة محدودة، على الرغم من أن كنتاكي فرايد تشيكن لم تذكر متى ستنتهي تلك الفترة التجريبية، ناهيك عن أنها هي ليست متوفرة على صعيد البلاد كلها، بل في 40 فرعا لها في نورفولك وريتشموند وفرجينيا وبيتسبيرغ.

وكانت كنتاكي فرايد تشيكن قالت في بيان صحفي إنها تستخدم هذا الاختبار لتقييم ما إذا كان الزبائن والعملاء يتوقون إلى الدجاج والدوناتس على المستوى الوطني.

ووفقا لأحد ممثلي الشركة، فإن الكعك المعد والمجهز سيصل إلى المتاجر، وعندما يطلب العميل ذلك، سيتم غمس الكعك في المقالي وإضافة السكر المذاب بزيت الفانيليا لضمان أن تكون ساخنة وطازجة.

ووفقا لردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يبدو أن مزج الدجاج المقلي والدوناتس يستقطب بالفعل الناس، ويرى البعض أن وجوده كعنصر في قائمة الطعام خيارا خطيرا لعرضة في مطاعم كنتاكي، وفقا لما ذكره موقع بيزنيس إنسايدر.

وبينما صدم الكثير من الناس من ساندويش الدجاج والدونانتس في كنتاكي فرايد تشيكن، فإن الفكرة ليست جديدة تماما، إذ سبق أن قدمتها سلاسل مطاعم وجبات سريعة في شيكاغو وهيوستن، مثل "دورايت دونانتس آند تشيكن" و"سام فرايد تشيكن أند دونانتس"؟