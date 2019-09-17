وقالت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية إن المرشد السياحي أنتوني تيرا كان أول من رأى المهر الأسود المنقط، حيث كان يعتقد في البداية أن النقاط الموجودة عليه "من صنع البشر".

وذكر تيرا: "اعتقدت في البداية أن الحمار الوحشي تم القبض عليه ووضع النقاط عليه لأغراض بحثية. لكن بعد التقرب منه وفحصه، أدركت أن المهر يعاني اضطراب الميلانين".

والميلانين مادة صبغية بروتينية تُفرزها الخلايا، وتكون في جلد الإنسان والحيوان، وهي المسؤولة عن منح البشرة لونها.

وكشفت "ديلي نيشن" أن الحدث النادي في محمية ماساي مارا الوطنية أدى إلى تدافع السياح والمرشدين على المكان، لمعاينة الحمار الوحشي النادر.

وقال بارمال لومين، المتخصص في الحياة البرية داخل المحمية، إنه لم يتم تسجيل أي حالة مشابهة في ماساي مارا، مضيفا أن "حالة الحمار الوحشي نادرة فعلا".

ورصدت حالات اضطرابات لونية سابقة في عدد من الحيوانات، منها الحمير الوحشية والزرافات وطيور البطريق والفئران، تعرف بـ"المهق الجزئي".

وكانت دراسة حديثة أشارت إلى أن الحمير الوحشية طورت خطوطا سوداء وبيضاء لإبعاد الحشرات الضارة.