وافتتح المعرض كل من وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة بنت محمد الكعبي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك.

ويضم المعرض مجموعة من اللوحات والمنحوتات، بما فيها لوحة "غوستاف كوكيو" لبيكاسو 1901، و"صورة شخصية لديدي" لأماديو موديلياني 1918، و"الأب" لمارك شاغال 1911، و"فتاة بثوب أخضر" لتمارا دوليمبيكا.

وتتيح هذه الأعمال للزوار الاطلاع على حياة هؤلاء الفنانين ومسيرتهم الفنية في باريس من خلال إعادة تصوير المشهد الاجتماعي والثقافي الذي كان سائدا آنذاك.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوار الأربعاء المقبل ويقدّم أعمالا فنية لأبرز الفنانين الطليعيين من القرن العشرين مثل بابلو بيكاسو، ومارك شاغال، وأميديو موديلياني وخوان غريس وشايم سوتين وقسطنطين برانكوزي وتمارا دوليمبيكا وآخرين.

ويسلّط المعرض الضوء على الأجواء الباريسية التي كانت سائدة في القرن العشرين، حين شهدت العاصمة الفرنسية نهضة فنية استثنائية نظرا لتدفق الفنانين من رسامين ونحاتين ومصورين إليها من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

جدير بالذكر أن المعرض من تنظيم متحف اللوفر أبوظبي، بالتعاون مع مركز بومبيدو ووكالة متاحف فرنسا.