وتوفي صلاح بن البادية بالعاصمة الأردنية عمان التي وصلها قبل أيام بغرض العلاج.

وشارك بن البادية بالغناء في حفل "فرح السودان" بتوقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وسط حضور عدد من الرؤساء والوزراء العرب والأفارقة والأجانب.

وكانت مشاركة الفنان السوداني المخضرم في "فرح السودان" عبر أغنية أغنيته الشهيرة "يلا يا تاريخ تعال".

وكانت رحلة بن البادية قد انطلقت في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وقد فرض نفسه بقوة وسط أسرته ذات الإرث الصوفي، حيث اشتهر إلى جانب الغناء بالإنشاد الديني والمدائح النبوية.

ومن أبرز أعمال بن البادية، وشوشني العبير، والأوصفوك، وسال من شعرها الذهب، وخاتمي، وليلة السبت، وصدفة غريبة.

وطرق الفنان السوداني الكبير أبواب الدراما والمسرح، ومن أهم أعماله كانت مسرحية "تاجوج" وفيلم "رحلة عيون" في عام 1983.