وقال مسؤول كبير في الشركة إن فكرة إضافة الخيارات الصحية في قائمة الطعام كانت "كارثية"، بسبب الإقبال المنخفض جدا، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وكشفت مديرة تسويق المطعم في بريطانيا وإيرلندا جيني باكوود: "لقد حاولنا تقديم الخيارات غير المقلية وفشلنا، لم نستطع الاستمرار بسبب قلة المبيعات".

وأضافت: "ليس من الجيد أن نطلق منتجا صحيا لا يشتريه أحد، فهو لن يحسن من صحة السكان، وسيكون كارثيا من ناحية المبيعات".

كما أكدت باكوود أن محاولة المطاعم توفير قطع بطاطا مطهوة بطريقة أخرى غير القلي، باءت بالفشل هي الأخرى.

وسبق لمطاعم "دجاج كنتاكي" أن وفرت شطائر الدجاج المشوي في 2011، إلا أن الوجبة فشلت بشكل كبير في تحقيق المبيعات المرجوة.