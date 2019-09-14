ورصد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبروه "خطأ فادحا" ارتكبته الشركة السويدية العملاقة لصناعة الأثاث في الطبق الكاريبي الشهير، بعد انتشار صورة الوجبة على الإنترنت.

وكشف منتقدون أن "الصورة المنشورة تظهر أن الوجبة تتكون من قطعة دجاج وأرز وبازلاء، لكن الشركة نسيت أن الطبق لا يجب أن يتضمن في الأصل البازلاء".

هذا الخطأ جر على "إيكيا" سيلا من الانتقادات، مما جعلها تقدم اعتذارا رسميا، وتعلن أنها ستعيد النظر في الطبق الكلاسيكي.

وقال معلقون إنه كان على الشركة أن تجري أبحاثها أولا في الأطباق، وتتأكد منها جيدا قبل الإقدام على تحضيرها، فيما اتهمها آخرون بـ"الاستيلاء الثقافي" و"التسويق الاستغلالي".

من جهتها، ذكرت لورينا لوريدو، مديرة الغذاء بـ"إيكيا" في بريطانيا: "نحن ندرك أن هذه الوجبة أحدثت بعض الضجة، لكن هدفنا كان إعداد طبق يستمتع به الناس. نحن نقدر أننا أخطأنا ولذلك نقدم اعتذارنا ونعلن إعادة النظر في الطبق".