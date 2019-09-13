وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة البيئة في أعقاب تلقيها شكاوى من جماعات الرفق بالحيوان على خلفية معاملة التي يتلقها "ميشا"، حسبما أوردت "أسوشيتد برس"، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة أن أطباء بيطريين عالجوا "ميشا" بعدما فحصوه طبيا في وقت سابق من الأسبوع.

وصدرت أوامر لمالكيه بالعمل على أن يتمتع برعاية بيطرية مناسبة.

وسيتم فحصه مجددا خلال 5 أيام لضمان احترام الأوامر الصادرة بشأنه، وإلا ستتخذ إجراءات لمصادرة الدب، وفق الوزارة.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها بصدد وضع مسودة تشريع لتحسين ظروف الحيوانات البرية في الأسر.