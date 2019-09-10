وعبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أعاد الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه، عمرو باناجة، نشر مقطع فيديو لمكة ابنة محمد صلاح، وهي تعزف على البيانو وتغني بالإنجليزية، معلقا: "نجيبها موسم الرياض يابو ناصر؟ (في إشارة إلى تركي آل الشيخ) عشاني كمان أشجع ليفربول".

ورد تركي آل الشيخ على باناجة، قائلا: "ليه لا… وأخ محمد أنظر لي الصورة كلها كاملة".

وفي وقت سابق، نشر محمد صلاح مقطع فيديو لابنته مكة وهي تعزف على البيانو، وتغني بالإنجليزية، إذ ظهرت مكة مرتدية فستانا باللون الوردي، وسط تفاعل كبير من جانب والدها، والذي كان حريصا على تصويرها بالفيديو وهي تغني بالإنجليزية.

وفي العام الماضي، سرقت مكة الأضواء من والدها في ختام الدوري الإنجليزي عند حصده للقب الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم عام 2018-2019.

وحظيت مكة، كما حدث العام الماضي، بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب، قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق، حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.