ونقلت صحف عن وثائق رفعت إلى محكمة أنكوريج في ولاية ألاسكا، التي كانت بايلن حاكمة لها من 2006 إلى 2009، أن تود وساره بايلن "عاجزان عن العيش معا كزوج وزوجة".

وتستخدم الوثائق الأحرف الأولى من أسماء الزوجين فقط وقد تم التعرف إليهما بفضل تاريخ زواجهما وولادة أصغر أطفالهما وهو ما يزال قاصرا.

وتزوح تود وساره بايلن المؤيدة بشدة لترامب، في عام 1988 ولهما 5 أولاد.

وبرزت عائلة بايلن إلى الواجهة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008، عندما اختار المرشح الجمهوري جون ماكين سارة بايلن مرشحة معه لمنصب نائبة الرئيس. وفاز حينها باراك أوباما وجو بايدن.

وشاركت المرشحة الشعوبية وزوجها؛ وهو صياد أسماك محترف ويعمل على منصات نفطية في البحر، في الكثير من البرامج التلفزيونية.

وبعد استقالتها من منصب حاكم ألاسكا، انضوت ضمن حركة "حزب الشاي" المحافظ جدا التي مهدت لوصول دونالد ترامب إلى السلطة، وأيدت بايلن حملة ترامب الانتخابية في 2016.